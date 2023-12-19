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Edirne'de 'Bir kahvenizi içeriz' projesiyle 10 bin 478 aile ziyaret edildi - Son Dakika
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Edirne'de 'Bir kahvenizi içeriz' projesiyle 10 bin 478 aile ziyaret edildi

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Bir kahvenizi içeriz' projesi kapsamında, 2 ayda 10 bin 478 aile ziyaret edildi. Proje, öğrencilerin evlerinde ziyaret edilerek ailelerin yardım ve desteğiyle öğrencilerin eğitimdeki başarılarının artırılmasını hedefliyor.

Edirne\'de \'Bir kahvenizi içeriz\' projesiyle 10 bin 478 aile ziyaret edildi
19.12.2023 - 09:35,
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Edirne'de, okul ve aile iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla başlatılan "Bir kahvenizi içeriz" projesi kapsamında 2 ayda 10 bin 478 aile ziyaret edildi.

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünce Edirne Valiliği himayesinde başlatılan proje kapsamında öğrenciler evlerinde ziyaret ediliyor.

Ebeveynlerin yardım ve desteğiyle öğrencilerin eğitimdeki başarılarını ile okula olan aidiyet duygularının artırılması hedeflenen projeye tüm kurumlar katkı sunuyor.

Edirne Valisi Yunus Sezer, projenin başarılı bir şekilde sürdüğünü belirtti.

Geleceğin teminatı çocukların başarısı için tüm kurumların seferber olduğunu belirten Sezer, "Ev ziyaretlerine devam ediyoruz. Çocuklarımızın aile ortamlarının ve buna bağlı olarak sosyal gelişimlerinin gözlemlenmesi, değerlendirmesi, ilgi alanlarının ve yeteneklerinin keşfedilmesi önemli. Bu konudaki gelişimlerine destek olunabilmesi amacıyla hayata geçirilen projede, ekim ve kasım aylarında 10 bin 478 ailemiz evlerinde ziyaret edildi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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