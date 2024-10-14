Edirne'de Çeltik Hasadı Devam Ediyor - Son Dakika
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Edirne'de Çeltik Hasadı Devam Ediyor

Edirne\'de Çeltik Hasadı Devam Ediyor

Edirne'de çiftçiler, bu yıl 500 bin dekar alanda çeltik hasadı yapıyor ve verimden memnun.

14.10.2024 13:51
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Türkiye'nin en önemli çeltik üretim merkezlerinden Edirne'de, çiftçilerin hasat mesaisi sürüyor.

Olgunlaşma döneminin ve çeltik tavalarındaki suyun kurumasının ardından biçerdöverleriyle tarlalara giren çiftçiler, ürünü hasat ediyor.

Kentte bu yıl yaklaşık 500 bin dekarlık alanda çeltik ekimi yapılırken hasat mesaisinin ay sonuna kadar sürmesi bekleniyor.

Tarladan yaklaşık yüzde 30 nem seviyesinde biçilen çeltikler, kömürle çalışan silo tipi kurutma makinelerinde 60 derecelik ısıyla kurutulduktan sonra işlenmek üzere fabrikalara gönderiliyor.

Üreticiler verimden memnun

Üyüklütatar köyü üreticilerinden Önder Çapkın, AA muhabirine, çeltik yetiştirmenin zor ve meşakkatli olduğunu söyledi.

Ekimden hasada kadar hassas bir süreç geçtiğini belirten Çapkın, "Hizmetini iyi yapan üreticiler karşılığını alıyor. Bu sene verimlerimiz iyi. Dekarda ortalama 800 kilogram verim alıyoruz." dedi.

Salih Tunç ise bereketli bir hasat sezonu yaşadıklarını ifade etti.

Hasat döneminin iyi ilerlediğini dile getiren Tunç, "Verimler güzel. Yerine göre dekarda 750-850 kilogram verim alıyoruz. Hasat mesaimiz iki hafta daha sürer." diye konuştu.

Mehmet Çakır da çeltik hasadının sorunsuz ilerlediğini, verimlerin üreticinin yüzünü güldürdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne'de Çeltik Hasadı Devam Ediyor - Son Dakika

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