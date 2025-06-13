Edirne'de Cinayet: Aile Adalet Bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Edirne'de Cinayet: Aile Adalet Bekliyor

13.06.2025 17:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de 15 yaşındaki E.A., 16 yaşındaki Gülden Coni'yi 30 bıçak darbesiyle öldürdü. Aile adalet istiyor.

EDİRNE'de, E.A.'nın (15) lise bahçesinde 30 bıçak darbesiyle öldürdüğü Gülden Coni'nin (16) annesi Zehra Coni, "Benim kızımın yaşı sorulmadı, katilin de yaşı sorulmayacak. Adalete güveniyoruz, Allah'ın adaletine de güveniyoruz" dedi.

Olay, 5 Nisan'da Çavuşbey Mahallesi Horozlu Bayır Sokak'taki Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesinde meydana geldi. Okul bahçesinde hareketsiz yatan kız çocuğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, Gülden Coni olduğu tespit edilen çocuğun 30 bıçak darbesiyle bıçaklanıp öldürüldüğü belirlendi. Olaya ilişkin soruşturmada gözaltına alınan cinayet şüphelisi E.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın cinayete ilişkin soruşturmasını tamamlayıp hazırladığı 4 sayfalık iddianame, Edirne 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. İddianamede E.A. hakkında, 'Tasarlayarak, canavarca hisle, eziyet çektirerek, çocuğa beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak kişiye karşı kadını kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İddianamede ayrıca E.A.'nın 15 yaşında olması nedeniyle TCK'nın 31/3 maddesi uyarınca indirime gidilmesi talep edilip 18 yıldan, 24 yıla kadar hapisle en üst sınırdan cezalandırılması talep edildi.

Davanın Edirne 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen ilk duruşmasına E.A., tutuklu bulunduğu Samsun'daki Kavak Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS ile katıldı. Duruşmada, Gülden Coni'nin babası Sami Coni, annesi Zehra Coni ve tarafların avukatları da hazır bulundu. Sanık E.A.'nın 18 yaşından küçük olması nedeniyle kapalı görülen duruşmada taraflar dinlendi. E.A. savunmasında cinayeti ağır tahrik altında işlediğini, olay anını hatırlamadığını ve pişman olduğunu söyledi. Sanığın babası D.A. da tanıklıktan çekilmek istediğini söyledi.

Taraflar ve tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, E.A.'nın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 26 Eylül'e erteledi. Duruşmanın ardından tanıklıktan çekilen sanığın babası D.A.'ya, Coni ailesi tepki gösterdi. Polis, yaşanan gerginliği büyümeden önleyip, D.A.'yı adliyeden uzaklaştırdı.

'EN AĞIR CEZAYI ALMASI İÇİN GAYRET EDECEĞİZ'

Duruşmanın ardından açıklama yapan Coni ailesinin avukatı Çağrı Muştu, E.A.'nın en ağır cezayı alması için gerekli gayreti göstereceklerini söyleyerek, "Bu üzücü olayın ilk duruşması gerçekleşti. Normal prosedür olarak taraflar ve tanıklar dinlendi. Birtakım eksikler ve taleplerimiz var, bunların karşılanması adına çeşitli yazışmalar olacak. Tutukluluk halinin devamına karar verildi. En ağır cezayı alması için gerekli gayreti göstereceğiz. Önemli olan suçun cezasız kalmaması. Kendisinin ifadesinde oluşum, gelişim ve süreç açısından birtakım farklılıklar var, uyuşmayan yerler var. Tahrik altında işlediğini söylüyor cinayeti ama bu beklediğimiz bir savunma. Deliller toplandıktan sonra gerçekler ortaya çıkacaktır" dedi.

'ADALETE GÜVENİYORUZ'

Baba Sami Coni acılarının halen çok taze olduğunu belirterek, "Adalete güveniyoruz, en yakın zamanda bu katilin en ağır cezayı almasını istiyoruz. İnşallah adalet en yakın zamanda tecelli eder, bu katil en ağır cezayı alır, ailesi dahil. Söyleyeceklerim bu kadar, acımız büyük" diye konuştu.

Anne Zehra Coni ise ceza verilirken, sanık E.A.'nın yaşına bakılmaması gerektiğini kaydederek, "Ne olduğu zaten belgelendi. Yeniden incelenecek. Kızımın yaşı sorulmadı, katilin de yaşı sorulmayacak. Adalete güveniyoruz, Allah'ın adaletine de güveniyoruz" dedi.

Haber - Kamera: Olgay GÜLER/ EDİRNE,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Cinayet, Güncel, Edirne, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Cinayet: Aile Adalet Bekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Damla’yı sokak ortasında taciz edip döven sanık, ilk duruşmada tahliye edildi Damla'yı sokak ortasında taciz edip döven sanık, ilk duruşmada tahliye edildi
Çöp evden 4 kamyon atık, 12 kedi ve 3 kaplumbağa çıktı Çöp evden 4 kamyon atık, 12 kedi ve 3 kaplumbağa çıktı
Hindistan’ın ardından bir uçak kazası da ABD’de: Yolcu uçağı pistten çıktı Hindistan'ın ardından bir uçak kazası da ABD'de: Yolcu uçağı pistten çıktı
Beşiktaş’ta sokak ortasında üç kadın birbirine girdi Beşiktaş'ta sokak ortasında üç kadın birbirine girdi
TBMM Başkanlık Divanı ve komisyon üyeleri belirlendi TBMM Başkanlık Divanı ve komisyon üyeleri belirlendi
Kongo’da isyancılar maden bastı 36 kişi hayatını kaybetti Kongo'da isyancılar maden bastı! 36 kişi hayatını kaybetti
Ognjen Mimovic, Fenerbahçe’yi sildi Takımdan ayrılmak istiyor Ognjen Mimovic, Fenerbahçe'yi sildi! Takımdan ayrılmak istiyor
ABD İç Güvenlik Bakanı’na soru sormak isteyen senatör yaka paça dışarı atıldı ABD İç Güvenlik Bakanı'na soru sormak isteyen senatör yaka paça dışarı atıldı
ABD’den Orta Doğu ve Kuzey Afrika için seyahat uyarısı ABD'den Orta Doğu ve Kuzey Afrika için seyahat uyarısı
Beşiktaş Fibabanka seriyi beşinci maça taşıdı Beşiktaş Fibabanka seriyi beşinci maça taşıdı
Bakan Memişoğlu: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi aşısı üreteceğiz. Bakan Memişoğlu: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi aşısı üreteceğiz.

17:29
İsrail’in İran’a saldırılarının ardından Ankara’da kritik güvenlik zirvesi
İsrail'in İran'a saldırılarının ardından Ankara'da kritik güvenlik zirvesi
16:24
En güçlü 4 adamını kaybeden İran’ın övünerek paylaştığı görüntüye bakın
En güçlü 4 adamını kaybeden İran'ın övünerek paylaştığı görüntüye bakın
15:30
İsrail’in saldırılarında İran kan gölüne döndü: 78 ölü, 329 yaralı
İsrail'in saldırılarında İran kan gölüne döndü: 78 ölü, 329 yaralı
00:03
Birleşmiş Milletler’den Gazze’de derhal ve kalıcı ateşkes kararı
Birleşmiş Milletler'den Gazze'de derhal ve kalıcı ateşkes kararı
23:56
Türkiye’de HPV aşı programı 2025’te başlıyor
Türkiye'de HPV aşı programı 2025'te başlıyor
23:36
AVM’de ’adamına göre muamele’ kavgası
AVM'de 'adamına göre muamele' kavgası
23:32
Galatasaray’ın sosyal medya hesabından Ali Koç’a olay gönderme
Galatasaray'ın sosyal medya hesabından Ali Koç'a olay gönderme
23:15
Anne ve çocuklarının can verdiği yangın faciasında bir tutuklama daha
Anne ve çocuklarının can verdiği yangın faciasında bir tutuklama daha
23:12
Galatasaraylı yıldız Alvaro Morata depresyona girdiğini açıkladı
Galatasaraylı yıldız Alvaro Morata depresyona girdiğini açıkladı
23:02
Düşen uçakta saatler önce seyahat Sıkıntıları tek tek anlatmış
Düşen uçakta saatler önce seyahat! Sıkıntıları tek tek anlatmış
22:49
Fenerbahçe, Kyle Walker ile görüşmelere başladı
Fenerbahçe, Kyle Walker ile görüşmelere başladı
22:49
Madlleen’deki Türk aktivistin ilk sözleri Mehmet Akif Ersoy’un dizeleri oldu
Madlleen'deki Türk aktivistin ilk sözleri Mehmet Akif Ersoy'un dizeleri oldu
22:35
Bakan Memişoğlu: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi aşısı üreteceğiz.
Bakan Memişoğlu: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi aşısı üreteceğiz.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2025 18:25:03. #7.13#
SON DAKİKA: Edirne'de Cinayet: Aile Adalet Bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.