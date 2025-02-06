Edirne'de Depremde Hayatını Kaybedenler Anıldı - Son Dakika
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Edirne'de Depremde Hayatını Kaybedenler Anıldı

Edirne\'de Depremde Hayatını Kaybedenler Anıldı

Edirne İl Genel Meclisi'nde, 6 Şubat 2023 depremlerinde yaşamını yitirenler anıldı.

06.02.2025 18:50
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Edirne İl Genel Meclisinde "Asrın felaketi"nde hayatını kaybedenler anıldı.

İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu, İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 6 Şubat 2023'te tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşadığını söyledi.

Depremde yaşamını yitirenleri unutmadıklarını ve depremin yaralarının sarılmaya devam ettiğini belirten Gegeoğlu, "Kolay değil 11 ilimizde binlerce insanımızın öldüğü ve milyonlarca insanın etkilendiği bir acı yaşadık. Biz bu acıyı 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde de yaşamıştık. O depremden yeterli dersleri çıkaramadık ve hemen akebinde 2023'te daha büyük bir depremle karşılaştık." dedi.

Gegeoğlu, Türkiye'nin olası İstanbul depremine ciddi hazırlık yapması gerektiğini ifade etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Mutlu Kırman ve CHP Grup Başkanvekili Mustafa Üstün de depreme hazırlıklı olunması gerektiğini belirterek, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere baş sağlığı diledi.

Sarıçam'ın Kayalıköy Barajı açıklaması

Üstün, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam'ın Kayalıköy Barajı'ndaki su seviyesi ile ilgili açıklamasına da değindi.

Sarıçam'ın konuşmasında Edirneliler için kullandığı ifadelerin doğru olmadığını aktaran Üstün, milletvekilinin Edirnelilerden özür dilemesi gerektiğini kaydetti.

Gegeoğlu da Edirne Belediyesi ve DSİ arasındaki resmi anlaşma sonucu barajdan kente su sağlandığını belirtti.

AK Partili İl Genel Meclisi Üyesi Serdar Özvatan ise Edirne'nin su ihtiyacının karşılanması için hükümetin gerekli çalışmayı yaptığını kaydetti.

Konuşmaların ardından komisyon raporları sunuldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne'de Depremde Hayatını Kaybedenler Anıldı - Son Dakika

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