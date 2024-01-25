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Edirne'de Dev Yayın Balığı Yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de Dev Yayın Balığı Yakalandı

Edirne'de balıkçı Ali Ergi'nin ağlarına 2 metre 30 santimetre boyunda, 71 kilogramlık yayın balığı takıldı. Balıkçı, uzun uğraşlar sonucu dev balığı tekneye çıkardı ve büyük sevinç yaşadı.

Edirne\'de Dev Yayın Balığı Yakalandı
25.01.2024 - 14:01,  Güncelleme: 14:02
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EDİRNE'de, tekneyle Meriç Nehri'ne açılan balıkçı Ali Ergi'nin ağlarına 2 metre 30 santimetre boyunda, 71 kilogramlık yayın balığı takıldı.

Meriç ilçesi Küplü beldesinde balıkçılık yapan Ali Ergi, nehirde tekneyle balık avına çıktı. Attığı ağa büyük balık takıldığını fark eden Ergi, uzun uğraşlarla 2 metre 30 santimetre boy ve 71 kilogram ağırlığındaki yayın balığını tekneye çıkardı. Dev yayın balığını, balıkçıların önündeki ağaca asan, uzun süredir bu büyüklükte balık yakalamadığını ve büyük sevinç duyduğunu anlatan Ergi, balığı görenlerin şaşkınlık yaşadığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: DHA
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