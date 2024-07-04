Edirne'de doktoru tehdit ettiği iddia edilen sanığın yargılanması devam ediyor

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Edirne'de doktoru sosyal medya üzerinden tehdit ettiği iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Edirne 5. Asliye Caza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık V.K. katıldı. Mağdur doktor B.B. Özdeş duruşmaya katılmadı.

Sanık V.K, savunmasında, kimseyi tehdit etmediğini, kendisinin sosyal medyadan tehdit edildiğini ileri sürdü.

Mahkeme, sanık V.K'ye ait dijital materyal raporunun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli doktor B.B. Özdeş, 7 Şubat'ta dahiliye yoğun bakım servisinde vefat eden hastanın oğlu V.K. tarafından darbedilmiş, "Beyaz kod" bildiriminin ardından şüpheli polislerce gözaltına alınmıştı.

Aalkollü olduğu belirlenen V.K'ye önce ev hapsi cezası verilmiş, daha sonra yapılan itiraz üzerine V.K. tutuklanmıştı.

Edirne 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davada sanık V.K'ye "kasten yaralama" suçundan 2 yıl 1 ay hapis verilmişti.

Doktorun ailesi, sanık hakkında sosyal medyada kızlarına yönelik "tehdit içerikli" paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle şikayette bulunmuştu.

Sanık, hakkında tehdit iddiasıyla açılan davanın ilk duruşmasında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.