Edirne'de Dolu Yağışı Etkili Oldu - Son Dakika
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Edirne'de Dolu Yağışı Etkili Oldu

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Arefe günü Edirne'de sağanak yağmur ve dolu yağışı yaşandı, vatandaşlar zor anlar geçirdi.

29.03.2025 21:07
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Edirne'de sağanak yağmur sonrası dolu yağdı

EDİRNE - Edirne'de arefe günü etkili olan sağanak yağmur ve fırtına beraberinde dolu yağışını getirdi.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, hafta sonu etkili olacağı belirtilen kentte yağmur ve fırtına etkisini sürdürürken, yer yer dolu yağışlarına da sahne oldu. Kent merkezinde Saraçlar Caddesi'nde yağan dolu sonrası seraların önünde dolu birikintileri oluştu.

Bayram alışverişine çıkan vatandaşlar yağışa hazırlıksız yakalanırken, bazı vatandaşlar da iş yerleri ve binaların altında mahsur kaldı.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi, bayramın 1. ve 2. günü yağışların sürmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

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