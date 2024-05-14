Edirne'de Dünya Çiftçiler Günü Kutlama Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Edirne'de Dünya Çiftçiler Günü Kutlama Programı Düzenlendi

Edirne\'de Dünya Çiftçiler Günü Kutlama Programı Düzenlendi

Edirne Belediyesi tarafından Karaağaç Mahallesi'nde gerçekleştirilen programda, Dünya Çiftçiler Günü kutlandı. Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Edirne'nin tarımsal üretimde önde gelen şehirlerden biri olduğunu vurgulayarak çiftçilere desteklerini belirtti. Programda çiftçilere mazot, yem, gübre, ilaç ve ekipman desteği sağlandı.

14.05.2024 17:21
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Edirne, Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Edirne Belediyesi tarafından Karaağaç Mahallesi'nde gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, programda yaptığı konuşmada, Edirne'nin tarımsal üretimde önde gelen şehirlerden biri olduğunu söyledi.

Dünya Çiftçiler Gününü kutlayan Akın, "Biz inanıyoruz ki çok büyük bir tarımsal üretim potansiyeline sahip olan Edirne'mizin çiftçileri her şeyin en iyisine layık." dedi.

Üreticilerin yanında olduklarını belirten Akın, çiftçilere bol ve bereketli hasat dönemi diledi.

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç ve Edirne Ziraat Odası Genel Sekreteri Sayın Cengiz Küçükdoğan programda birer konuşma yaparak Dünya Çiftçiler Günü'nü kutladı.

Üretici kuruluşlarının stant açtığı programda çiftçilere mazot, yem, gübre, ilaç ve ekipman desteği de yapıldı.

Programa, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle çiftçiler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne'de Dünya Çiftçiler Günü Kutlama Programı Düzenlendi - Son Dakika

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