Edirne'de Dünya Kahve Günü Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Edirne'de Dünya Kahve Günü Kutlandı

Edirne\'de Dünya Kahve Günü Kutlandı

CHP Edirne Kadın Kolları, Dünya Kahve Günü'nde vatandaşlara Türk kahvesi ikram etti.

01.10.2024 17:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Edirne İl Kadın Kolları üyeleri, 1 Ekim Dünya Kahve Günü dolayısıyla vatandaşlara Türk kahvesi ikramında bulundu.

Parti üyeleri, Saraçlar Caddesi'nde kurulan stantta hazırladıkları kahveleri caddeden geçen vatandaşlara ikram etti.

Etkinliğe katılan Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, güzel bir günde vatandaşlarla bir araya gelmekten dolayı mutluluk duyduğunu belirtti.

İl Kadın Kolları Başkanı Çiğdem Gegeoğlu da kahvenin Türk kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu kaydetti.

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü

Edirne Belediyesi Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim Kreşi öğrencileri, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikle aile büyükleriyle Engelsiz Yaşam Merkezi bahçesine çiçek ekti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, merkezde buluşan öğrenciler ve yaşlılar birlikte çiçek ekme fırsatı yakaladı.

Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, kuşakları bir araya getiren bir etkinlik yaptıklarını belirtti.

Yaşlıların geçmişin aynası olduğunu aktaran Akın, "Yaşlılarımızın huzur ve mutluluk içinde yaşamlarını sürdürmeleri bizim en büyük önceliklerimizden biri. Edirne Belediyesi olarak, onların her zaman yanında olacağız. Bugün çocuklarımızla bir araya gelmeleri, kuşaklar arası bağları güçlendirmek açısından çok kıymetli. Her iki kuşağın da birbirinden öğreneceği çok şey var." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Akın, fide yetiştirilen seralarda incelemede bulundu

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Park ve Bahçeler Müdürlüğü seralarında park ve bahçelere ekilmek üzere çiçek fidelerinin yetiştirildiğini belirtti.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nü ziyaret eden Akın, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Peyzaj çalışmaları için seralarda fide yetiştirildiğini aktaran Akın, "Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz şehir genelindeki alanlarımızda bakım ve düzenleme çalışmaları yapıyor. Müdürlüğümüzün seralarında mevsim şartlarına uygun ekimini yaptığımız rengarenk çiçekleri de kısa süre içinde bu alanlarımıza ekip, vatandaşlarımızın yürüyüş ve dinlenme olarak kullandığı bu mekanlarımızı onların mutlu ve huzurlu hissedecekleri alanlara dönüştüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Filiz Gencan Akın, Dünya Kahve Günü, Yerel Haberler, Magazin, edirne, Güncel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Dünya Kahve Günü Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:40 İran, İsrail’e yönelik füze saldırısını başlattı İran, İsrail'e yönelik füze saldırısını başlattı
19:23 İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek?
18:53 Eski Pentagon yetkilisi Rubin’den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü Eski Pentagon yetkilisi Rubin'den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü
17:57 Özgür Özel: Cumhurbaşkanını makama saygısızlık yapmadan karşıladık Özgür Özel: Cumhurbaşkanını makama saygısızlık yapmadan karşıladık
15:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye’ye dikecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek
10:23 Sürücüler dikkat Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor Sürücüler dikkat! Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor
10:07 Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:06 ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı
09:51 Didim’de boşanma aşamasındaki kadın, eşi tarafından öldürüldü Didim'de boşanma aşamasındaki kadın, eşi tarafından öldürüldü
09:17 İzmir’de şaşkına çeviren hırsızlık Çay kaşığı ile otomobilin kapısını açıp çaldı İzmir'de şaşkına çeviren hırsızlık! Çay kaşığı ile otomobilin kapısını açıp çaldı
09:16 Kabine sonrası Bakan Işıkhan’dan emekli maaşı açıklaması: Çalışmalarımız başladı Kabine sonrası Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması: Çalışmalarımız başladı
08:51 İsrail’den Lübnan’a “Kuzeyin Okları“ operasyonu ABD işgale tam destek verdi, İran’ı açık açık uyardı İsrail'den Lübnan'a "Kuzeyin Okları" operasyonu! ABD işgale tam destek verdi, İran'ı açık açık uyardı
08:08 Narin’in babası katil olarak şüphelendiği ismi açıkladı: O adam canidir Narin'in babası katil olarak şüphelendiği ismi açıkladı: O adam canidir
07:40 Ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti Ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2024 20:27:54. #1.13#
SON DAKİKA: Edirne'de Dünya Kahve Günü Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement