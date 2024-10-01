Edirne\'de Dünya Kahve Günü Kutlandı

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CHP Edirne İl Kadın Kolları üyeleri, 1 Ekim Dünya Kahve Günü dolayısıyla vatandaşlara Türk kahvesi ikramında bulundu.

Parti üyeleri, Saraçlar Caddesi'nde kurulan stantta hazırladıkları kahveleri caddeden geçen vatandaşlara ikram etti.

Etkinliğe katılan Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, güzel bir günde vatandaşlarla bir araya gelmekten dolayı mutluluk duyduğunu belirtti.

İl Kadın Kolları Başkanı Çiğdem Gegeoğlu da kahvenin Türk kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu kaydetti.

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü

Edirne Belediyesi Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim Kreşi öğrencileri, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikle aile büyükleriyle Engelsiz Yaşam Merkezi bahçesine çiçek ekti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, merkezde buluşan öğrenciler ve yaşlılar birlikte çiçek ekme fırsatı yakaladı.

Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, kuşakları bir araya getiren bir etkinlik yaptıklarını belirtti.

Yaşlıların geçmişin aynası olduğunu aktaran Akın, "Yaşlılarımızın huzur ve mutluluk içinde yaşamlarını sürdürmeleri bizim en büyük önceliklerimizden biri. Edirne Belediyesi olarak, onların her zaman yanında olacağız. Bugün çocuklarımızla bir araya gelmeleri, kuşaklar arası bağları güçlendirmek açısından çok kıymetli. Her iki kuşağın da birbirinden öğreneceği çok şey var." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Akın, fide yetiştirilen seralarda incelemede bulundu

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Park ve Bahçeler Müdürlüğü seralarında park ve bahçelere ekilmek üzere çiçek fidelerinin yetiştirildiğini belirtti.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nü ziyaret eden Akın, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Peyzaj çalışmaları için seralarda fide yetiştirildiğini aktaran Akın, "Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz şehir genelindeki alanlarımızda bakım ve düzenleme çalışmaları yapıyor. Müdürlüğümüzün seralarında mevsim şartlarına uygun ekimini yaptığımız rengarenk çiçekleri de kısa süre içinde bu alanlarımıza ekip, vatandaşlarımızın yürüyüş ve dinlenme olarak kullandığı bu mekanlarımızı onların mutlu ve huzurlu hissedecekleri alanlara dönüştüreceğiz." ifadelerini kullandı.