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Edirne'de düzenlenen operasyonda 200 cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika
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Edirne'de düzenlenen operasyonda 200 cep telefonu ele geçirildi

Edirne'de İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bir şüphelinin evinde ve otomobilinde yapılan aramalarda 200 adet gümrük kaçağı cep telefonu ve 4 bilgisayar kasası ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Edirne\'de düzenlenen operasyonda 200 cep telefonu ele geçirildi
31.12.2023 - 13:25,
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Edirne'de düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 200 cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bir şüphelinin evinde ve otomobilinde arama yaptı.

Aramalarda gümrük kaçağı 200 cep telefonu ve 4 bilgisayar kasası ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA
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