Edirne\'de Emniyet Personeli Piknikte Buluştu

Edirne'de emniyet personeli piknikte bir araya geldi.

Polis Mesire Alanı'ndaki etkinliğe Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Türk Kızılay işbirliğinde düzenlenen kan bağış kampanyasına destek veren polisler ve aileleri katıldı.

Polis çocuklarının uçurtma uçurduğu etkinlikte, ikramda da bulunuldu.

Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Uğur Bay, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve eşi Aynur Karaburun ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk de etkinlikte yer aldı.