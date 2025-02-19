Edirne\'de Evde Tartışma: Baba Bıçaklandı

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EDİRNE'de K.K. (19), evde tartıştığı babası M.K.'yi (44) bıçakla yaraladı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Nişancıpaşa Mahallesi Mahmut Ağa Çıkmaz Sokak üzerinde meydana geldi. K.K. ile babası M.K. arasında evde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine K.K., babasını iki yerinden bıçakladı. Evde bulunan annenin KEDES uygulamasına basması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. K.K. evden kaçarken, sağlık ekipleri ise M.K.'ya ilk müdahalede bulundu. M.K., sağlık ekiplerince Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Polis, olay yerinden kaçan K.K.'nın yakalanması için çalışma başlattı.