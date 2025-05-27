Edirne\'de Güvenlik Denetimi Yapıldı

Edirne'de asayiş, trafik ve yasa dışı geçişleri önlemeye yönelik denetim gerçekleştirildi.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Asayiş, Trafik ile Özel Harekat şube müdürlükleri ekiplerinin katılımıyla İstasyon Mahallesi İriş Sokak'ta denetim yapıldı.
Denetime İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ile İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu da katıldı.
Uygulama kapsamında 182 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.
Denetimlerde, 2 sürücünün ehliyeti geçici olarak geri alınırken, 2 kişiye belgesiz araç kullanmaktan idari para cezası uygulandı. Ayrıca 2 araç trafikten men edildi.
Alkollü araç kullandığı belirlenen bir sürücü hakkında da "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan işlem başlatıldı.
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