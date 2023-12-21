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Edirne'de jandarma düzensiz göçle mücadele eğitimi gerçekleştirdi - Son Dakika
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Edirne'de jandarma düzensiz göçle mücadele eğitimi gerçekleştirdi

Edirne'de İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzensiz göçle mücadele eğitimi düzenlendi. Kamu personelleri, siyasi parti temsilcileri ve muhtarlar toplantıda bilgilendirildi. Toplantıda düzensiz göçün tanımı, sebepleri, geçiş güzergahları ve Edirne'nin önemi ele alındı.

Edirne\'de jandarma düzensiz göçle mücadele eğitimi gerçekleştirdi
21.12.2023 - 16:53,
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Edirne'de jandarma düzensiz göçle mücadele eğitimi gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, düzensiz göçle mücadele kapsamında kamu kurumlarında görevli personelleri bilgilendirme çalışmaları sürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Havsa ilçesinde düzenlenen toplantıda kamu personelleri, siyasi parti temsilcileri ve muhtarlar bilgilendirildi.

Toplantıda düzensiz göçün tanımı ve çeşitleri, Türkiye'deki düzensiz göçün sebepleri, düzensiz göçmenlerin geçiş güzergahları, Edirne'nin düzensiz göç konusundaki önemi ve son beş yılda meydana gelen düzensiz göçmen olaylarının değerlendirilmesi yapıldı.

Kaynak: AA
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