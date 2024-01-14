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Edirne İl Jandarma Komutanlığı'ndan Kış Lastiği Denetimi - Son Dakika
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Edirne İl Jandarma Komutanlığı'ndan Kış Lastiği Denetimi

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçlara yönelik kış lastiği denetimi gerçekleştirdi. Araçlarında kış lastiği bulunmayan sürücülere para cezası uygulandı. Denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı\'ndan Kış Lastiği Denetimi
14.01.2024 - 14:25,  Güncelleme: 14:26
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Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçlara yönelik kış lastiği denetimi gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, can ve mal kayıplarına neden olan trafik kazalarının engellenmesine yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda trafik jandarması timleri Keşan- Enez kara yolunda yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçları denetledi.

Araçlarında kış lastiği bulunmayan sürücülere para cezası uygulandı.

Denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Edirne İl Jandarma Komutanlığı'ndan Kış Lastiği Denetimi - Son Dakika
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