Edirne'de jandarma ekiplerinin okul servislerine yönelik denetimleri devam ediyor.
Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması, can ve mal kayıplarına neden olan trafik kazalarının engellenmesine yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda trafik jandarması, İpsala'ya bağlı Kocahıdır köyünde eğitim gören öğrencileri taşıyan okul servislerini denetledi.
Sürücüler, trafik kuralları ve yol güvenliği hakkında bilgilendirildi.
Denetimlerin süreceği belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Edirne'de Jandarma Ekipleri Okul Servislerini Denetliyor - Son Dakika
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