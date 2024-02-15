Edirne'de Kaçak Eşya ve İçki Ele Geçirildi - Son Dakika
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Edirne'de Kaçak Eşya ve İçki Ele Geçirildi

Edirne\'de Kaçak Eşya ve İçki Ele Geçirildi

Edirne'de yapılan bir operasyonda, bir otomobilde kaçak elektronik eşya ve içki ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli bir aracı durdurarak arama yaptı. Aramada, gümrük kaçağı cep telefonu, akıllı saatler ve içki bulundu. Araç sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca, Edirne'de firari bir hükümlü de yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Yakalanan hükümlü, cezaevine gönderildi. Bunun yanı sıra, Edirne'de jandarma tarafından incelenen ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bildirilen 30 internet sitesine erişim engellendi. İl Jandarma Komutanlığı'nın denetim ve eğitim faaliyetleri ise devam ediyor.

15.02.2024 12:30  Güncelleme: 12:53
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Edirne'de bir otomobilde kaçak elektronik eşya ve içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada gümrük kaçağı cep telefonu, 2 akıllı saat ve 12 şişe içki ele geçirildi.

Araç sürücüsü hakkında adli işlem yapıldı.

Firari hükümlü yakalandı

Edirne'de 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Ekipler, Uzunköprü'nün Değirmenci köyünde "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan 5 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü H.K'yi yakaladı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

30 internet sitesine erişim engellendi

Edirne'de jandarmanın inceleyip Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirdiği 30 internet adresine erişim engellendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sanal devriye faaliyetleri kapsamında çok sayıda internet sitesini inceledi.

Ekipler yasa dışı bahis, müstehcenlik, uyuşturucu/uyarıcı madde temini, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, fuhuşa aracılık etme, oltalama, sağlık için tehlikeli madde temini içerikli paylaşım yapan 30 internet sitesi tespit etti.

Sitelere erişim, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca engellendi.

Jandarmanın eğitim ve denetimleri sürüyor

Jandarma ekiplerinin il genelindeki denetim ve eğitim faaliyetleri sürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması ekipleri, bilgilendirme ve denetleme çalışmaları kapsamında Uzunköprü'nün Kırcasalih beldesinde okul servislerini kontrol etti.

Sürücü ve araçların evraklarını inceleyen ekipler, öğrencilere de okul servislerinde uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verdi.

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri de Uzunköprü Kurtbey İlkokulu ve Ortaokulunda öğrencilere, zararlı alışkanlıklardan korunma, akran zorbalığı ve 112 ihbar hattının doğru kullanımı konularında bilgi verdi.

Denetim ve eğitim faaliyetlerinin süreceği kaydedildi.

Kaynak: AA

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