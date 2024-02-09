Kadın doktoru darbeden saldırganın ev hapsi cezası tutuklamaya çevrildi

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Edirne'de 6 Şubat günü hastanın vefat haberini oğluna bildirmek isteyen kadın doktor, yumruklu saldırıya uğradı. Güvenlik görevlisinin erken müdahalesi olayın daha da büyümesini engelledi. Polis ekipleri, Volkan K.'yi gözaltına aldı. Saldırganın, yapılan kontrolünde, 1.30 promil alkollü olduğu tespit edildi. Volkan K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlar tarafından ev hapsiyle cezalandırıldı. Savcılığın cezaya itirazı üzerine saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN ŞİDDET PROTESTOSU

Saldırganın ev hapsiyle cezalandırılmasına tepkiler çığ gibi büyüdü. Sağlık çalışanları meslektaşlarının darbedilmesini protesto etti, kınama mesajı yayımlandı. Saldırıya uğrayan doktora destek olan meslektaşları ve kurumlar olayı gündemde tuttu.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önünde toplanan sağlık çalışanları alkışlarla olayı protesto etti, grup "Sağlıkta şiddete son" pankartı açtı.

TABİP ODASI ADLİ SÜRECİN TAKİPÇİSİ

Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun, olayla ilgili adli ve idari sürecin takipçisi olduklarını söyledi.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin kabul edilemez olduğunu belirten Altun, "Sağlıkta şiddet hem toplum sağlığı hem de çalışan sağlığı için büyük bir tehdittir ve bununla mücadele edilmesi gereklidir." dedi.

ÜNİVERSİTE KINAMA MESAJI YAYIMLADI

Trakya Üniversitesi, sağlık çalışanını yalnız bırakmadı ve darp olayı ile sağlık çalışanlarına yönelik her türlü şiddetin kınandığı bir açıklama yaptı.

"Edirne'mizde ve güzel vatanımızın her bir köşesinde bir daha bu tür olayların yaşanmamasını temenni ediyor, sorumlunun en ağır şekilde cezalandırılmasını ve sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz." ifadeleri kullanıldı.