Kadın doktoru darbeden saldırganın ev hapsi cezası tutuklamaya çevrildi - Son Dakika
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Kadın doktoru darbeden saldırganın ev hapsi cezası tutuklamaya çevrildi

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde görevli bir kadın doktor, vefat haberini verdiği hastanın oğlu tarafından darbedildi. Zanlı, ev hapsi cezasıyla cezalandırıldı ancak Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine tutuklandı. Sağlık çalışanları, meslektaşlarının darbedilmesini protesto etti ve sağlıkta şiddetin kabul edilemez olduğunu vurguladı. Trakya Üniversitesi de olayı kınadığını belirterek sorumlunun en ağır şekilde cezalandırılmasını ve sürecin takipçisi olacaklarını bildirdi.

09.02.2024 14:07  Güncelleme: 15:10
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Edirne'de 6 Şubat günü hastanın vefat haberini oğluna bildirmek isteyen kadın doktor, yumruklu saldırıya uğradı. Güvenlik görevlisinin erken müdahalesi olayın daha da büyümesini engelledi. Polis ekipleri, Volkan K.'yi gözaltına aldı. Saldırganın, yapılan kontrolünde, 1.30 promil alkollü olduğu tespit edildi. Volkan K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlar tarafından ev hapsiyle cezalandırıldı. Savcılığın cezaya itirazı üzerine saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kadın doktoru darbeden saldırganın ev hapsi cezası hapse çevrildi

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN ŞİDDET PROTESTOSU

Saldırganın ev hapsiyle cezalandırılmasına tepkiler çığ gibi büyüdü. Sağlık çalışanları meslektaşlarının darbedilmesini protesto etti, kınama mesajı yayımlandı. Saldırıya uğrayan doktora destek olan meslektaşları ve kurumlar olayı gündemde tuttu.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önünde toplanan sağlık çalışanları alkışlarla olayı protesto etti, grup "Sağlıkta şiddete son" pankartı açtı.

Kadın doktoru darbeden saldırganın ev hapsi cezası hapse çevrildi

TABİP ODASI ADLİ SÜRECİN TAKİPÇİSİ

Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun, olayla ilgili adli ve idari sürecin takipçisi olduklarını söyledi.
Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin kabul edilemez olduğunu belirten Altun, "Sağlıkta şiddet hem toplum sağlığı hem de çalışan sağlığı için büyük bir tehdittir ve bununla mücadele edilmesi gereklidir." dedi.

ÜNİVERSİTE KINAMA MESAJI YAYIMLADI

Trakya Üniversitesi, sağlık çalışanını yalnız bırakmadı ve darp olayı ile sağlık çalışanlarına yönelik her türlü şiddetin kınandığı bir açıklama yaptı.

"Edirne'mizde ve güzel vatanımızın her bir köşesinde bir daha bu tür olayların yaşanmamasını temenni ediyor, sorumlunun en ağır şekilde cezalandırılmasını ve sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kadın doktoru darbeden saldırganın ev hapsi cezası tutuklamaya çevrildi
Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Mehmet KARAGÖZ: Herhangi bir Kamu Kurumunda ki memura saldıran veya yaralayan kişilere o Kurumun verdiği hizmetlerden hak mahrumiyeti getirilmeli ve okkalı bir para cezası verilmeli bu parayı saldırdığı,yaraladığı kişiye ödemeli... 40 0 Yanıtla
  • baba yorgun yorgun: Bir kez daha anlaşıldı anayasa gereksiz oluyor anayasa mahkemesi ev hapsi veriyor yargitay hapis veriyor anayasa mahkemesinin kaldırın tek yargitay kalsın yargitay devletin en önemli kurumudur anayasa mahkemesi boştur yargitay bassavcilarini hakimlerini kutluyorum 16 19 Yanıtla
  • Mehmet KARAGÖZ: Hasta yakını niye vefat etti diye sorarsa güvenlik ona '' Konjenital Adrenal Hiperplazi '' den vefat etti diyebilecek mi.??? 27 1
  • Kamuran Sertkaya: bu yorumu yazarken sinirimden neredeyse patlayacağım, Türkiye'nin en zeki en akıllı çocukları tıp fakültesini kazanıyor, ve görevlerini yaparken şiddete maruz kalıyor böyle bir şey olur mu ya 24 3 Yanıtla
  • Kamuran Sertkaya: şimdi burada hatanın en büyüğü doktorda, adam orada gergin bir şekilde babasının haberini bekliyor, eğer babası vefat ettiyse o bunu söylemeyecekti, güvenliği çağıracaktı güvenlik o adama uygun bir şekilde söyleyecekti Vedat haberini, doktorun görevi hasta için elinden geleni yapmak tır... aslında bence doktorları hasta dışında hasta yakınları ile muhatap ettirmemek gerekir 4 23 Yanıtla

Trakya Üniversitesi, Edirne, Şiddet, Hukuk, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadın doktoru darbeden saldırganın ev hapsi cezası tutuklamaya çevrildi - Son Dakika


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