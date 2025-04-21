Edirne'de bir depo kenarında yakılan atık kağıtlardan sıçrayan alevler, park halindeki hafif ticari araca zarar verdi.
Darülhadis Caddesi'nde bir dükkanın girişinde yakılan atık kağıtlardan sıçrayan alevler, H.B'ye ait park halindeki 22 BF 618 plakalı araca sıçradı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü, aracın tampon ve kaput bölümünde hasar oluştu.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Son Dakika › Güncel › Edirne'de Kağıt Yangını Araç Hasarına Yol Açtı - Son Dakika
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