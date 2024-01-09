 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Edirne'de Kar Yağışı Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'de Kar Yağışı Devam Ediyor

Edirne'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı aralıklarla sürüyor. Keşan ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar, ilçeyi beyaza bürüdü. Belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşımda yaşanabilecek sorunlara karşı önlemler alarak kar kürüme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştiriyor. Kar yağışının sabaha kadar aralıklarla sürmesi beklenirken, kent merkezinde hava sıcaklığının bu gece sıfırın altında 4 derece olması öngörülüyor.

Edirne\'de Kar Yağışı Devam Ediyor
09.01.2024 - 15:35,  Güncelleme: 15:36
Abone Ol

Edirne'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı aralıklarla sürüyor.

Keşan ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar, ilçeyi beyaza bürüdü.

Belediye ekipleri ulaşımda yaşanabilecek sorunlara karşı cadde ve sokaklarda önlemler aldı, kar kürüme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

İl Özel İdaresi ekipleri de 7 araç ve 9 personel ile köy yollarında kar kürüme çalışması yürütüyor.

Ekipler, yağışın etkili olduğu Altıntaş, Gökçetepe, Sazlıdere, Pırnar ve Koruklu köylerinde çalışmalarını sürdürüyor.

İlçede kar yağışının sabaha kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Soğuk ve rüzgarlı havanın etkili olduğu kent merkezinde ise hava sıcaklığının bu gece sıfırın altında 4 derece olacağı öngörülüyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Edirne, Keşan, Ulaşım, Hava Durumu, Yerel Haberler, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Kar Yağışı Devam Ediyor - Son Dakika


16:23
Boynukalın'dan Kurum'a sokak köpekleriyle ilgili eleştiri: Bu nasıl bir mantık, oy kaybı yaşayacaksınız Boynukalın'dan Kurum'a sokak köpekleriyle ilgili eleştiri: Bu nasıl bir mantık, oy kaybı yaşayacaksınız
16:09
ABD'yi ayağa kaldıran gizli tünel görüntülendi! Amaçlarına dair mide bulandıran iddialar var ABD'yi ayağa kaldıran gizli tünel görüntülendi! Amaçlarına dair mide bulandıran iddialar var
15:54
AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman'a sorduk: AK Parti'nin Ankara adayı kim olacak? AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman'a sorduk: AK Parti'nin Ankara adayı kim olacak?
15:37
Murat Kurum: Toplu ulaşıma zam diye bir gündemimiz olmayacak Murat Kurum: Toplu ulaşıma zam diye bir gündemimiz olmayacak
15:14
İmamı bıçaklayan saldırganın babası konuştu: Oğlum 1-2 ay önce dini konulara merak sardı İmamı bıçaklayan saldırganın babası konuştu: Oğlum 1-2 ay önce dini konulara merak sardı
14:50
Altın Küre'de ödül alan Emma Stone, yakın arkadaşı Taylor Swift'e kameralar önünde küfür etti Altın Küre'de ödül alan Emma Stone, yakın arkadaşı Taylor Swift'e kameralar önünde küfür etti
14:48
İlklere imza attı! Fransa'nın yeni Başbakanı 34 yaşındaki Gabriel Attal oldu İlklere imza attı! Fransa'nın yeni Başbakanı 34 yaşındaki Gabriel Attal oldu
14:34
İsrail'den, Lübnan'da Hizbullah Komutanı'nın cenaze töreninin yapıldığı alana hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var İsrail'den, Lübnan'da Hizbullah Komutanı'nın cenaze töreninin yapıldığı alana hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var

Son Dakika
16:23 Boynukalın'dan Kurum'a sokak köpekleriyle ilgili eleştiri: Bu nasıl bir mantık, oy kaybı yaşayacaksınız
16:09 ABD'yi ayağa kaldıran gizli tünel görüntülendi! Amaçlarına dair mide bulandıran iddialar var
15:54 AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman'a sorduk: AK Parti'nin Ankara adayı kim olacak?
15:37 Murat Kurum: Toplu ulaşıma zam diye bir gündemimiz olmayacak
15:14 İmamı bıçaklayan saldırganın babası konuştu: Oğlum 1-2 ay önce dini konulara merak sardı
14:50 Altın Küre'de ödül alan Emma Stone, yakın arkadaşı Taylor Swift'e kameralar önünde küfür etti
14:48 İlklere imza attı! Fransa'nın yeni Başbakanı 34 yaşındaki Gabriel Attal oldu
14:34 İsrail'den, Lübnan'da Hizbullah Komutanı'nın cenaze töreninin yapıldığı alana hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var
14:27 Sümeyye-Selçuk Bayraktar çiftinin 2. bebeği dünyaya geldi
14:22 RTÜK'ün ceza yağdırdığı Kızıl Goncalar yayınlanmadı! Dizinin yönetmeni sektöre veryansın etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 16:41:50. #1.12#
SON DAKİKA: Edirne'de Kar Yağışı Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement