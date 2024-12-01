Edirne\'de Kış Lastiği Denetimi

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Edirne'de trafik ekipleri, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında denetim gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, kent merkezinde uygulama yaptı.

Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüsler, ticari taksiler ve yük taşıyan araçlarda kış lastiklerinin bulunup bulunmadığını denetleyen ekipler, lastiklerin diş derinliklerini kontrol etti.

Sürücülere kış lastiği uygulaması hakkında bilgiler veren ekipler, kış lastiği kullanımının önemini vurguladı.