Edirne'de Kovalamaca: Şüpheliler Kaçtı

Güncel

Edirne'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan ve yaşanan kovalamaca sonrası aracı bırakıp yaya olarak kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü'nde T7454KK Bulgaristan plakalı bir aracı durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü aracıyla kaçmaya başladı.

Ekipler önce havaya, daha sonra kaçmaya devam etmesi üzerine cipin lastiklerine ateş açtı.

Yaşanan kovalamaca sonrası şüphelilerin kaçtığı araç Mithatpaşa Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulundu.

Polis ekipleri, yaya olarak kaçtıkları tespit edilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.