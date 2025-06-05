Edirne'de Kurban Bayramı Önlemleri

EDİRNE'de polis ekipleri, Kurban Bayramı önlemleri kapsamında asayiş uygulamasında bulundu.

Edirne Emniyet Müdürlüğü'nün asayiş uygulamasına, asayiş, motosikletli Yunus timleri, özel harekat, trafik polisleri katıldı. İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un koordinesindeki asayiş ve kamu düzeninin sağlanması uygulaması 8 aynı noktada 41 ekip ve 205 personelle gerçekleştirildi. Uygulamada, sürücü ve yolculara Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü, alkol testi ve araç araması yapıldı. Ekipler, vatandaşların bayramlarını da kutlayarak, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Uygulamalarda 2 bin 467 kişinin kimlik sorgulaması gerçekleştirildi, 3 kişinin yoklama suçundan, 1 kişinin de 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' suçundan arandığı belirlenerek haklarında işlem yapıldı.

Uygulamada 528 araç sorgulaması yapıldı, sürücüler dikkatli olmaları yönünde uyarıldı. Polis ekipleri, ayrıca vatandaşların bayramını kutladı.

Haber - Kamera: Umut IŞIK – Batuhan SEVER/ EDİRNE,