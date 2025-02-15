Edirne\'de Limonata Yüklü TIR\'ın Dorsesi Yandı

EDİRNE'de limonata yüklü, Gürcistan plakalı TIR'ın dorsesi alev alarak yandı. İtfaiyenin söndürdüğü yangında, dorse kullanılamaz hale geldi.
Edirne-Kapıkule kara yolunda, Kapıkule istikametine giden Archıl Gobadze'nin kullandığı UF 001 IT plakalı limonata yüklü TIR'ın dorsesinde alevler yükseldi. Alevleri gören sürücü, çekiciyi dorseden ayırıp uzaklaştırdı. Dorse alev alev yanarken, ihbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kapıkule Sınır Kapısı'na giden yol trafiğe kapatıldı, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. İtfaiyenin müdahalesiyle alevler söndürülürken, dorse kullanılamaz hale geldi. Kapanan yol açılırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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