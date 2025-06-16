Edirne'de Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı - Son Dakika
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Edirne'de Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı

16.06.2025 14:39
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Edirne'de Eren ailesinin kedisi Şirin, 18 saat ağaçta mahsur kaldı, Vali Sezer'in yardımıyla kurtarıldı.

EDİRNE'de Eren ailesinin piknik yapmak için gittiği mesire alanında tasmasından kurtulup ağaca tırmanan 'Şirin' adlı kedileri mahsur kaldı. Ailenin, gece boyunca inmesi için nöbetleşe beklediği kedi, başka bir program için mesire alanına gelen Vali Yunus Sezer'in devreye girmesiyle, itfaiye ekipleri tarafından 18 saat sonra kurtarıldı.

Dün akşam piknik için merkeze bağlı Musabeyli köyündeki mesire alanına giden Eren ailesinin 'Şirin' isimli kedileri, çevredeki köpek havlamalarından korkarak tasmasından kurtulup, bir ağaca tırmandı. Aile, kediyi indirmeye çalıştı, ancak başarılı olamadı. İhbar üzerine alana gelen Edirne Belediyesi itfaiye ekipleri, ilk denemelerinde kediyi indiremedi. Aile, geceyi kedinin mahsur kaldığı ağacın yanında, araçta yatarak geçirdi.

VALİ SEZER DEVREYE GİRDİ

Bu sabah mesire alanına bir program için Edirne Valisi Yunus Sezer'in geldiğini gören aileden Tenzile Eren, kendisine durumu aktardı. Vali Sezer, kedinin kurtarılması için jandarma ekiplerine talimat verdi, bölgeye yeniden itfaiye ekipleri çağrıldı. Sepetli itfaiye aracı ile kedi, mahsur kaldığı ağaçtan kurtarıldı. Kurtarma çalışmalarını, Vali Sezer de izledi. Aile, kedinin kurtarılmasının ardından derin nefes aldı.

'BAŞINA BİR ŞEY GELİR DİYE BIRAKAMADIK, ARABADA YATTIK'

Kedilerinin yaklaşık 18 saat mahsur kaldığı için çok üzüldüklerini söyleyen Tenzile Eren, "Dün buraya pikniğe geldik. Köpek havlamalarından korktu kedimiz ve tasmasından kurtulup kaçtı, ağaca tırmandı. Dünden beri indirmeye çalışıyoruz, indiremedik. Arabada yattık gece. Çok hayvanlar ve insanlar vardı, inmedi. Tesadüfen Vali Bey buradaydı bugün, gelip ondan da yardım istedik ve yardımcı oldu sağ olsun. 18 saattir bekledik, çok mutluyuz. Sayın Valimize, itfaiyemize ve jandarmamıza çok teşekkür ediyoruz. Geceyi burada geçirdik, aşağı inerse köpekler kovalar ya da başka bir şey başına gelir diye bırakamadık. Arabada yattık sabaha kadar nöbetleşe. Onu 3 yıl önce sokaktan almıştık, çok alıştık, evimizin bir bireyi oldu. Artık kurtuldu, derin bir nefes aldık. Hemen besleyeceğiz" diye konuştu.

Haber - Kamera: Olgay GÜLER - Umut IŞIK/ EDİRNE,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Edirne'de Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı - Son Dakika

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