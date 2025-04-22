Edirne'de Mahsur Kedi Kurtarıldı

Edirne'de bir iş yerinin çatısında mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Babademirtaş Mahallesi'nde 3 katlı binanın çatısından kedi sesi duyan vatandaşlar durumu Edirne Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler çıktıkları çatıda bir süre kediyi yakalamaya çalıştı. Ekipler yakalama aparatıyla tuttukları kediyi bulunduğu yerden kurtararak aşağıya indirdi.

Bu sırada mahalle sakinleri de itfaiye ekiplerine teşekkür ederek, kediye su ve mama verdi.

Babademirtaş Mahallesi Muhtarı Çetin Yalınkılıç, AA muhabirine, kedinin kurtarılmasına çok sevindiklerini söyledi.

Kedinin 2 gündür çatıda olduğunu belirten Yalınkılıç, "Komşuların ihbarı üzerine itfaiyeyi aradık. Sağ olsun itfaiyemiz bizimle ilgilendi. İtfaiyecilerimize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, sağ olsun, var olsunlar." dedi.