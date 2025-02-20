Edirne\'de Minikler Satranç Turnuvası

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Okul Sporları Edirne 1. Bölge Satranç Turnuvası "Minikler" kategorisindeki karşılaşmalarla devam etti.

Selimiye Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvanın ikinci günündeki karşılaşmalar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak'ın hamlesiyle başladı.

Minikler kategorisinde 103 takımdan 510 öğrenci ilk sırayı almak için mücadele ediyor.

Okul Sporları Yönetmeliği ve FIDE Satranç Kuralları çerçevesinde "Minikler", "Yıldızlar" ve "Gençler" kategorilerinde yarışan sporcular turnuvadan en iyi dereceleri elde etmek için mücadele ediyor.

Turnuva yarın sona erecek.

Bölge turnuvasında kategorilerinde ilk iki sırayı alan takımlar, 27- 28 Şubat'ta düzenlenecek Edirne Final Turnuvası'na katılma hakkı kazanacak.