Edirne'de motosikleti çalınan kişi polise başvurdu.
Barutluk Mahallesi'nde yaşayan E.D, evinin yakınına park ettiği motosikletinin çalındığını fark etti.
E.D, Selimiye Polis Merkezine giderek şikayetçi oldu.
Ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Keşan'da ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.
Polis ekipleri, Kurtuluş Mahallesi'ndeki denetimlerinde şüpheli M.B'yi durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.
M.B. hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Edirne'de Motosiklet Hırsızlığı - Son Dakika
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