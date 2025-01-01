Edirne'de Motosiklet Sürücüsüne Cezalı Duyuru - Son Dakika
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Edirne'de Motosiklet Sürücüsüne Cezalı Duyuru

Edirne'de polisin 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsüne 53 bin lira ceza kesildi.

01.01.2025 10:46
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Edirne'de polisin "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Şükrüpaşa Mahallesi'nde bir motosikleti durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı.

Sürücüye, farklı ihlallerden 53 bin lira ceza uygulandı.

Kayıp oğlunun bulunmasını istedi

Edirne'de bir kişi haber alamadığı oğlunun bulunması için polise başvurdu.

Uzunköprü'de yaşayan A.Ö, evden ayrılan ve geri dönmeyen oğlu A.Ö'ye ulaşamadı.

A.Ö, bunun üzerine polis merkezine giderek kayıp oğlunun bulunması için yardım istedi.

Arkadaşına verdiği aracını geri alamadı

Edirne'de bir kişi, ödünç verdiği aracını geri alamadığı arkadaşından şikayetçi oldu.

Meydan Mahallesi'nde yaşayan Ç.S, aracını kullanması için arkadaşı E.D'ye verdi.

Ç.S, arkadaşının aracını geri vermediği iddiasıyla karakola giderek şikayetçi oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne'de Motosiklet Sürücüsüne Cezalı Duyuru - Son Dakika

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