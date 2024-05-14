Edirne'de Okul Çevrelerinde Polis Denetimi - Son Dakika
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Edirne'de Okul Çevrelerinde Polis Denetimi

Edirne\'de Okul Çevrelerinde Polis Denetimi

Edirne'de, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan denetimlerde, öğrencilerin okullara güvenli bir şekilde girişleri sağlandı. 13 ekip ve 28 personel tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, şüpheli görülen kişiler GBT kontrolünden geçirildi. Ayrıca, okul çevresindeki iş yerleri, parklar ve metruk binalar da kontrol edildi. Denetimlerin eğitim öğretim yılı boyunca devam edeceği açıklandı.

14.05.2024 09:07
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Edirne'de okulların çevresinde polis ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan denetimlerde öğrencilerin okullara girişleri sağlandı.

Kent merkezindeki denetimlerde 13 ekip 28 personel görev aldı, şüpheli görülen kişiler Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünden geçirildi.

Ekipler, okul çevresindeki iş yerleri, parklar ve metruk binaları kontrol etti.

Denetimlerin eğitim öğretim yılı boyunca devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA

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