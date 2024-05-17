Edirne'de Okul Çevrelerinde Polis Denetimi - Son Dakika
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Edirne'de Okul Çevrelerinde Polis Denetimi

Edirne\'de Okul Çevrelerinde Polis Denetimi

Edirne'de, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde okulların çevresinde polis ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde öğrencilerin okullara girişleri sağlandı ve şüpheli görülen kişiler GBT kontrolünden geçirildi. Ekipler, okul çevresindeki iş yerleri, parklar ve metruk binaları da kontrol etti. Denetimlerin eğitim öğretim yılı boyunca devam edeceği belirtildi.

17.05.2024 09:37
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Edirne'de okulların çevresinde polis ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan denetimlerde öğrencilerin okullara girişleri sağlandı.

Kent merkezindeki denetimlerde 13 ekip 28 personel görev aldı, şüpheli görülen kişiler Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünden geçirildi.

Ekipler, okul çevresindeki iş yerleri, parklar ve metruk binaları kontrol etti.

Denetimlerin eğitim öğretim yılı boyunca devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA

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