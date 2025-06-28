Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Ömeroba köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Edirne Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Alevlere yangın söndürme helikopteri, çok sayıda arazöz ve su tankeriyle müdahale edildi.
Rüzgarın etkisiyle 3 farklı noktaya sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Edirne'de Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?