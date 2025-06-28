Edirne\'de Orman Yangınına Müdahale

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Ömeroba köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Edirne Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Alevler, yangın söndürme helikopteri, çok sayıda arazöz ve su tankeriyle söndürülmeye çalışılıyor.
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