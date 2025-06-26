HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR
Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Bulgaristan sınırındaki Ömeroba köyünde çıkan orman yangınını söndürmek için bölgeye takviye ekipler sevk edildi. Alevleri kontrol altına almak için 2 yangın söndürme uçağı ile karadan çok sayıda ekiple müdahale sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Edirne'de Orman Yangınına Müdahele - Son Dakika
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