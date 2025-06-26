Edirne\'de Orman Yangınına Müdahele

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Bulgaristan sınırındaki Ömeroba köyünde çıkan orman yangınını söndürmek için bölgeye takviye ekipler sevk edildi. Alevleri kontrol altına almak için 2 yangın söndürme uçağı ile karadan çok sayıda ekiple müdahale sürüyor.