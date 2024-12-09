Edirne'de otomobil devrildi, yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, O.Ç. idaresindeki 39 NF 886 plakalı otomobil, Kırklareli-Edirne kara yolu Oğulpaşa kavşağında yoldan çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü O.Ç, ile otomobilde bulunan H.Ç. ve K.Ç, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Edirne'de Otomobil Devrildi: 3 Yaralı - Son Dakika
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