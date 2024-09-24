Edirne'de Pil Toplama Kampanyası

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Edirne Belediyesi tarafından çevre bilincini arttırmak ve geri dönüşüm kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla Okullar Arası Pil Toplama Kampanyası düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 30 Nisan 2025'e kadar sürecek kampanya kapsamında toplanacak piller, çevreye zarar vermeden geri dönüşüme kazandırılacak.

İlkokul, ortaokul ve lise düzeyinde gerçekleştirilecek kampanyaya katılan okullara topladıkları pil miktarın göre çeşitli spor ekipmanları hediye edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, öğrencileri kampanyaya katılmaya davet etti.

Diksiyon eğitim semineri

Edirne Belediyesi tarafından diksiyon eğitim semineri düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 26 Eylül Türk Dil Bayramı dolayısıyla düzenlenecek seminer programı 26-28 Eylül tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuvarında gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, seminerde ses eğitimi, telaffuz, vurgu ve tonlama gibi konuların işleneceğini belirtti.

Katılımcıların seminerde etkili bir iletişim kurmanın yollarını öğreneceklerini aktaran Akın, "Dilimiz, milletimizin en kıymetli hazinelerinden biridir. Bu seminerle, doğru ve etkili iletişim becerilerini geliştirmenin yanı sıra Türkçemizin güzelliklerini daha bilinçli bir şekilde kullanmayı teşvik etmeyi amaçlıyor; tüm vatandaşlarımızı seminere katılmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.