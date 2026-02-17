Edirne'de Ramazan Öncesi Gıda Denetimleri

Edirne'de ramazan öncesi gıda güvenliği ve fahiş fiyat denetimi

Edirne'de ramazan öncesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yerel market ve gıda işletmelerine yönelik gıda güvenliği ve fahiş fiyat denetimi gerçekleştirildi.

Kentte Ramazan ayı öncesi gıda güvenliği ve fiyat denetimleri artırıldı. Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Edirne Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince kentteki bir yerel markette ortak denetim gerçekleştirildi. Denetime Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse ile Ticaret İl Müdür Vekili Mustafa Kurt da katıldı. Denetim öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, Ramazan ayı boyunca denetimlerin aralıksız devam edeceğini söyledi. Köse, "Amacımız vatandaşlarımızın güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak, aynı zamanda haksız ve fahiş fiyat artışlarının önüne geçmektir. Bilindiği üzere her yıl Ramazan ayı öncesinde ve Ramazan boyunca gıda denetimlerimize ağırlık ve yoğunluk veriyoruz. Bu yıl da aynı kararlılıkla çalışmalarımıza başlamış bulunuyoruz ve aralıksız sürdürüyoruz. İl Müdürlüğü olarak özellikle toplu tüketim ve toplu satış yerlerinde; unlu mamuller üretimi yapan işletmeler, et ve et ürünleri üretim ve satış noktaları, süt ve süt ürünleri işletmeleri başta olmak üzere tüm gıda işletmelerinde denetimlerimizi artırmış durumdayız. Denetimlerimiz sırasında özellikle ürünlerin etiket bilgileri, son kullanma tarihleri, muhafaza koşulları, hijyen şartları ve işletmelerin teknik yeterlilikleri titizlikle incelenmektedir" dedi.

'2025'TE 99 İŞLETMEYE 9,5 MİLYON TL CEZA'

Edirne genelinde 2025 yılı denetim verilerini de paylaşan Köse, "2025 yılı içerisinde ilimiz genelinde yaklaşık 7 bin gıda işletmesi bulunmaktadır. Bunların yaklaşık 6 bini satış ve toplu tüketim yerleri, geri kalan kısmı ise üretim işletmeleridir. 2025 yılı boyunca bu işletmelere yönelik 8 bin 500'ün üzerinde denetim gerçekleştirdik. Yapılan denetimler neticesinde, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'na aykırı durumlar tespit edilen 99 işletmeye toplamda yaklaşık 9,5 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır. Vatandaşlarımızın sağlığını korumak bizim için her şeyden önce gelmektedir. Hijyen şartlarını ve teknik kriterleri sağlamayan işletmeler hakkında gerekli idari işlemler tereddütsüz uygulanmaktadır" şeklinde konuştu.

'EN İYİ DENETÇİ TÜKETİCİNİN KENDİSİDİR'

Köse, 2026 yılına da yoğun denetim programıyla başladıklarını belirterek, "2026 yılına da yoğun bir denetim programıyla başladık. 15 Şubat itibarıyla 611 denetim gerçekleştirdik. Bu denetimler sonucunda 11 işletmeye toplam 1 milyon 180 bin TL idari para cezası uygulanmıştır. Numune sonuçları uygun çıkmayan, teknik ve hijyen şartlarını sağlamayan işletmeler hakkında gerekli işlemler yapılmıştır. En iyi denetçi tüketicinin kendisidir. Bu vesileyle basın aracılığıyla vatandaşlarımıza da seslenmek istiyorum. Alo 174 Gıda Hattı 7 gün 24 saat aktif olarak hizmet vermektedir. Tüketicilerimiz; son kullanma tarihi geçmiş ürün, hijyen eksikliği, şüpheli gıda durumu gibi herhangi bir olumsuzlukla karşılaştıklarında Alo 174 hattı üzerinden bizlere ulaşabilirler. Ekiplerimiz ihbarları anında değerlendirerek gerekli denetimleri gerçekleştirmektedir" diye konuştu.

Köse, Ramazan ayı süresince özellikle kent merkezinde ve Selimiye Camii çevresinde oluşacak yoğunluk nedeniyle denetimlerin daha da artacağını ifade etti.

Market işletmecisi Rufat Mitrani de denetimlerin düzenli yapılmasından memnun olduklarını belirterek, "Denetimler devamlı olmalı, biz de zaten devamlı denetleniyoruz. Ayda bir, 15 günde bir geliyorlar. Denetlemeseler de işletme olarak biz zaten ticarette titiziz. Her zaman gelsinler kapımız, her zaman açık. Düzgün çalışan bir hizmetiz" dedi.

Haber - Kamera: Batuhan SEVER/ EDİRNE,