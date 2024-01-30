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Edirne'de rüzgarın etkisiyle inşaat duvarı otomobilin üzerine devrildi - Son Dakika
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Edirne'de rüzgarın etkisiyle inşaat duvarı otomobilin üzerine devrildi

Edirne'de yarım bırakılan inşaat halindeki dükkanın duvarı, kuvvetli rüzgarda park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Otomobilde zarar meydana gelirken, olayda yaralanan olmadı. Otomobil sahibi, çocukların da oynadığı bölgede oluşan olayın daha büyük bir felakete yol açabileceğini belirtti.

Edirne\'de rüzgarın etkisiyle inşaat duvarı otomobilin üzerine devrildi
30.01.2024 - 14:45,
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EDİRNE'de, yarım bırakılan inşaat halindeki dükkanın duvarı, kuvvetli rüzgarda park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Otomobilinde zarar oluşan Samet Gültiken, "Burada çocuklar da oynuyor, onların üzerine de devrilebilirdi" dedi.

Olay, sabah saatlerinde Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Daha önce inşasına başlanıp, yarım bırakılan tek katlı dükkanın duvarı kuvvetli rüzgarda, park halindeki 17 FP 299 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Otomobilde zarar meydana geldi. Olayda yaralanan olmadı. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, inşaat ve otomobilde inceleme yaptı, tutanak tuttu. Otomobil sürücüsü Samet Gültiken'in de ifadesine başvuruldu. Otomobilini akşam park ettiğini ve sabah işe gittiğini söyleyen Gültiken, "Komşular, inşaatın yıkılması sesini duymuşlar. Duvar ve tuğla otomobilin üzerine düşmüş. Bu yapının civarında çocuklar da çok oynuyor. Çocukların üzerine de devrilebilirdi. Durumu polise bildirdik, araçta hasar meydana geldi" dedi.

Kaynak: DHA
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