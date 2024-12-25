Edirne\'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

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Edirne'de sağanak etkili oldu

EDİRNE - Edirne'de sabah saatlerinde hafif şekilde başlayan yağış zaman zaman etkisini arttırıyor.

Edirne'de etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. İşlerini halletmek için dışarıya çıkan vatandaşlar, zor anlar yaşadı. Trafikte de zaman zaman aksamalar yaşandı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, işlek noktalarda görev alarak sürücüleri ve yayaları dikkatli gitmeleri yönünde uyardı.

Sabah saatlerinde etkisini gösteren yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, işyerlerinin altına saklanarak korunmaya çalıştı. Bazı vatandaşlar ise tedbirini şemsiyeyle aldı.

Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü kentte yağışın belirli aralıklarla devam etmesi bekleniyor.