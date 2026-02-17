Edirne\'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Edirne'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentte sabah başlayan sağanak, zaman zaman şiddetini arttırdı.
Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, durak ve iş yerlerinin girişinde yağışın durmasını bekledi.
Bazıları da şemsiyeyle yağmurdan korunmaya çalıştı.
Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın akşama kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.
