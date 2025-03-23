Edirne'de Sahipli Hayvanlara Kuduz Aşısı

Edirne'de sahipli hayvanlara yönelik kuduz aşılaması ve çip uygulama çalışmaları devam ediyor.

Kent genelinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hayvanların sağlık ve güvenliğini artırmaya yönelik tedbirler almaya devam ediyor.

Hayvanların kimliklendirilmesi ve sağlık durumlarının izlenmesi açısından önem arz eden çalışmalar kapsamında aşılama ve çip uygulamaları yapılıyor.

Veteriner hekimler tarafından gerçekleştirilen uygulamalarla sahipli hayvanların izlenebilirliğini artırmak, kaybolmalarını önlemek ve kuduz hastalığına karşı korunmalarını sağlamak amaçlanıyor.