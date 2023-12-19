 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Edirne'de sahte içki ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'de sahte içki ele geçirildi

Edirne'de jandarma ekipleri tarafından bir evde yapılan aramada 161 litre sahte içki ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Edirne\'de sahte içki ele geçirildi
19.12.2023 - 11:15,
Abone Ol

Edirne'de jandarma ekiplerince bir evde 161 litre sahte içki ele geçirildi.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda Keşan ilçesinde bir evde yapılan aramada 161 litre sahte içki, kapaklama makinesi, içki fermente aparatı, hortum ve üzüm sıkma makinesi ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Edirne'de 4 yıl 7 ay kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü yakalandı

Edirne'de 4 yıl 7 ay kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda Havsa ilçesinde yapılan çalışmalarda 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Motosiklet hırsızlığı

Keşan'da motosikleti çalınan kişi polise başvurdu.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde yaşayan Y.U, evinin yakınlarına park ettiği motosikletinin çalındığını fark etti.

Y.U, Keşan Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Jandarma, Edirne, Keşan, Güvenlik, Cezaevi, Hırsızlık, Suç, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de sahte içki ele geçirildi - Son Dakika


11:18
Aboubakar'ı gözden çıkaran Beşiktaş Timo Werner'e formayı giydiriyor Aboubakar'ı gözden çıkaran Beşiktaş Timo Werner'e formayı giydiriyor
11:01
Dolar/TL 29,08 seviyesinden işlem görüyor Dolar/TL 29,08 seviyesinden işlem görüyor
10:56
Altının gramı 1.894 liradan işlem görüyor Altının gramı 1.894 liradan işlem görüyor
10:49
Kanarya'ya müjde! Milan Rade Krunic için kararını verdi Kanarya'ya müjde! Milan Rade Krunic için kararını verdi
10:47
Yanına gelen çocuğun sorusu Çakıcı'ya zor anlar yaşattı: Amca tabancan var mı? Yanına gelen çocuğun sorusu Çakıcı'ya zor anlar yaşattı: Amca tabancan var mı?
10:44
Boş sanılan tabancayla şakalaşırken arkadaşını vurup öldürdü Boş sanılan tabancayla şakalaşırken arkadaşını vurup öldürdü
10:29
CHP'li Özel'den Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e: Aklını başına al, yoksa biz getiririz CHP'li Özel'den Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e: Aklını başına al, yoksa biz getiririz
10:25
Çalışan emekliye ne zaman 5 bin lira ikramiye verilecek? Düzenlemenin yılbaşından önce yasalaşması bekleniyor Çalışan emekliye ne zaman 5 bin lira ikramiye verilecek? Düzenlemenin yılbaşından önce yasalaşması bekleniyor

Son Dakika
11:18 Aboubakar'ı gözden çıkaran Beşiktaş Timo Werner'e formayı giydiriyor
11:01 Dolar/TL 29,08 seviyesinden işlem görüyor
10:56 Altının gramı 1.894 liradan işlem görüyor
10:49 Kanarya'ya müjde! Milan Rade Krunic için kararını verdi
10:47 Yanına gelen çocuğun sorusu Çakıcı'ya zor anlar yaşattı: Amca tabancan var mı?
10:44 Boş sanılan tabancayla şakalaşırken arkadaşını vurup öldürdü
10:29 CHP'li Özel'den Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e: Aklını başına al, yoksa biz getiririz
10:25 Çalışan emekliye ne zaman 5 bin lira ikramiye verilecek? Düzenlemenin yılbaşından önce yasalaşması bekleniyor
10:17 Benzine bu gece yarısı okkalı zam geliyor
10:13 Ülkenin en güçlü silahı! Balistik füze testini izleyen Kim-Jong-un'un ABD'ye bir mesajı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 11:28:29. #1.12#
SON DAKİKA: Edirne'de sahte içki ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement