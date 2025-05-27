Edirne'de Sıfır Atık Temalı Yemek Tadı - Son Dakika
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Edirne'de Sıfır Atık Temalı Yemek Tadı

Edirne\'de Sıfır Atık Temalı Yemek Tadı
27.05.2025 14:26
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Edirne'de Türk Mutfağı Haftası'nda yerel lezzetler sıfır atık temasıyla sunuldu.

Edirne'de "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında sıfır atık temalı yemek tadımı programı gerçekleştirildi.

Trakya Üniversitesinden (TÜ) yapılan açıklamaya göre, TÜ Arda Meslek Yüksekokulu ve Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde okul bahçesinde düzenlenen "Edirne Mutfağından Atıksız Bir Seçki" etkinliğinde kent mutfağının yöresel lezzetleri ikram edildi.

Aşçılık Programı öğretim elemanları ve öğrencilerinin sıfır atık temasıyla hazırladığı yerel lezzetler, katılımcılar tarafından beğeniyle tüketildi.

Etkinliğe, Arda Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ünal Geçgel, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Ahmet Yence, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Prof. Dr. Geçgel, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Gastronomi, Etkinlik, Güncel, Turizm, edirne, Kültür, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Sıfır Atık Temalı Yemek Tadı - Son Dakika

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