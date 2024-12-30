Edirne'de siyasiler yeni yıl kutlama mesajları yayımladı

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CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yazgan, tüm vatandaşların yeni yılını kutladığını belirtti.

Geleceğe umutla bakmaya devam edeceklerini ifade eden Yazgan, şunları kaydetti:

"Büyük umutlarla karşıladığımız 2024 yılını geride bırakıyoruz. Türkiye, yıllardır büyük acılar, ekonomik kriz, siyasi buhranlarla yıllarını geçiriyor. Her yıl, Türkiye'nin daha çağdaş, gençlerimiz için daha yaşanabilir, yaşlılarımız için daha konforlu, işçilerimiz için alın terlerinin karşılığını alabildiği bir ülke olması için mücadele ediyoruz.

Her yıl, daha iyi bir gelecek inşa etmek için umutlanıyoruz. 31 Mart'ta gerçekleştirilen yerel seçimler, ülkemiz tarihi açısından önemli bir dönemeçti. Partimizin halkçı, sosyal demokrat belediyecilik anlayışı, darboğazdaki insanımıza dokundu. Yurttaşımız, daha büyük teveccüh göstererek, partimizi yerelde iktidar yaptı. Bunun sorumluluğunun bilincinde olarak çalışmaya devam edeceğiz."

Edirne Belediye Başkanı Akın

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın da mesajında tüm Edirnelilerin yeni yılını kutladı.

Edirne'nin her köşesine dokunmaya, Edirnelilerin yüzünde bir tebessüm, yüreklerinde bir huzur bırakmaya çalıştıklarını ifade eden Akın, şunları kaydetti:

"Her adımımızda sizlerden aldığımız destekle, şehrimizin geçmişten gelen güzelliğini geleceğin modern yüzüyle buluşturmak için çabaladık. Çünkü Cumhuriyet'in kenti Edirne, kadim tarihimiz kadar köklü, geleceğimiz kadar parlak. 2025 yılında da aynı inançla, sevgi ve dayanışmayla yolumuza devam edeceğiz.

Daha yeşil parklar, daha güvenli sokaklar ve daha mutlu insanların olduğu bir Edirne için var gücümüzle çalışacağız. Birlikte olduğumuzda aşamayacağımız hiçbir engel yok. Dayanışmamız, sevgi ve hoşgörümüz bizleri çok güzel günlere taşıyacak. Bu yeni yılın her birimiz için sağlık, mutluluk, bereket ve barış getirmesini diliyorum. Hayallerimizin gerçek olduğu, sokaklarımızın çocuk kahkahalarıyla şenlendiği ve Edirne'mizin adının başarılarla anıldığı bir yıl olsun."

AK Parti Edirne İl Başkanı İba

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba da, 2025'in Edirne'ye ve tüm Türkiye'ye sağlık, mutluluk, refah, barış ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.

Geçmişte olduğu gibi 2024 yılında da vatandaşların sorunlarına çözüm üretme noktasında gece gündüz demeden çalıştıklarını aktaran İba, Edirne'nin hak ettiği hizmetlerden faydalanmasını sağlamak ve vatandaşlara konforlu bir yaşam sunmak için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin gücünü arttıracak çalışmalara devam edeceklerini ifade eden İba, şunları kaydetti:

"Şehrimizin gelişmesi ve kalkınması için her alanda daha fazla çalışacak, heyecanımızı diri tutacağız. Edirne'de yaşayan vatandaşlar ile el ele, gönül gönüle olduğumuz bir yılı daha geride bıraktık. Her zaman vatandaşlarımızla bir araya gelmeye çalıştık. Şehrimizde tüm kurumlarımızı ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldık. Esnafımızı, iş insanlarımızı ziyaret ettik. Vatandaşlarımızın sorunlarını dinleyerek Ankara'da yaptığımız ziyaretlerde yetkililere ilettik.

Bu yıl olduğu gibi bundan sonra da vatandaşlarımız ve şehrimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Yeni umutlar ve heyecanlarla karşıladığımız 2025 yılının ülkemize, aziz milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyor, vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyor, ailelerine selam ve saygılarımı sunuyorum."