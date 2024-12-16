Edirne\'de Tır Sürücülerine Gözaltı

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Edirne'de polise mukavemet eden 2 tır sürücüsü gözaltına alındı.

Ümran Akkan Caddesi'ndeki boş araziye şehir içine girmesi yasak olan tırların park edildiği ihbarı üzerine bölgeye trafik ekibi sevk edildi.

Ekibin uyarısına rağmen tırları kaldırmayan ve polise mukavemet eden sürücülerden 2'si gözaltına alındı.

Alanda bulunan 6 tırın sürücüsüne, araçlarıyla şehir merkezine girmekten 6 bin 462 lira para cezası uygulandı.