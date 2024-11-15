Edirne\'de Trafik Denetimi

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Edirne'de polis ekiplerince trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri Atatürk ve Kuvayımilliye bulvarlarındaki kavşaklarda denetim yaptı.

Denetimde 356 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Trafik yönünden eksikliği tespit edilen araçların sürücülerine para cezası uygulandı, 9 araç trafikten men edildi.