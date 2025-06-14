Edirne Emniyet Müdürlüğünce asayiş ve trafik denetimi yapıldı.
İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un katılımıyla Naim Süleymanoğlu Caddesi'nde denetim gerçekleştirildi.
Polis ekipleri uygulamada 179 kişi sorguladı, 66 aracı kontrol etti.
Denetimde 16 araç sürücüsüne eksikleri nedeniyle para cezası uygulandı, 3 araç trafikten men edildi.
Son Dakika › Güncel › Edirne'de Trafik Denetimi Yapıldı - Son Dakika
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