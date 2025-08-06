Edirne Emniyet Müdürlüğünce asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un katılımıyla Atatürk Bulvarı'ndaki denetim 13 ekip ve 27 personelin katılımıyla gerçekleşti.
Denetimde 275 araç ve 120 kişi sorgulandı.
Kurallara uymadığı tespit edilen 27 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.
Son Dakika › Güncel › Edirne'de Trafik Denetimi Yapıldı - Son Dakika
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