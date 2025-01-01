Edirne'de Trafik Kazası: 1 Yaralı, 11 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Edirne'de Trafik Kazası: 1 Yaralı, 11 Gözaltı

Edirne\'de Trafik Kazası: 1 Yaralı, 11 Gözaltı

Edirne'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralanırken, yaralının yakınları ve diğer araçtakiler arasında çıkan kargaşada 11 kişi gözaltına alındı.

01.01.2025 03:27  Güncelleme: 07:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EDİRNE'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Yaralının yakınlarıyla diğer araçtakiler arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis ekipleri 11 kişiyi gözaltına aldı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. M.S. idaresindeki 22 HL 350 plakalı hafif ticari araç kavşakta dönüş yapmaya çalışırken, cadde üzerinde seyreden N.F.K. yönetimindeki 06 SC 121 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonrası iki araç savrulurken, 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya müdahale ederken, bu sırada kazaya karışan araçlarda bulunan kişiler arasında tartışma çıktı. Araçtakilerin yakınlarının da olay yerine gelmesiyle tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga, olay yerine çağrılan polis ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle sonlandırılırken, 11 kişi gözaltına alındı.

EDİRNE'DE YENİ YILIN İLK TRAFİK CEZASI ALKOLLÜ ADAY SÜRÜCÜYE UYGULANDI

Öte yandan, polisin yılbaşı denetimleri kapsamında, kentte yeni yılın ilk trafik cezası da kesildi. Ekiplerin, denetim sırasında durdurduğu E.G. isimli sürücünün yapılan testinde 1.21 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü araç kullanımı nedeniyle sürücüye 11 bin 434 TL idari para cezası uygulanırken, sürücü aday sürücü olduğu için ehliyeti iptal edildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3-sayfa, Edirne, trafik, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Trafik Kazası: 1 Yaralı, 11 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:31 İstanbul’daki büyük Gazze buluşmasına Süleyman Soylu da katıldı İstanbul'daki büyük Gazze buluşmasına Süleyman Soylu da katıldı
09:59 Hadise’nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı Hadise'nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı
08:48 Binlerce kişinin katıldığı Filistin’e destek yürüyüşünden ilk görüntüler Binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden ilk görüntüler
08:08 İstanbul’da büyük Gazze buluşması Binlerce kişi Galata’ya yürüyor İstanbul'da büyük Gazze buluşması! Binlerce kişi Galata'ya yürüyor
18:53 Putin vanayı kapattı Rus gazının Avrupa’ya sevkiyatı durduruldu Putin vanayı kapattı! Rus gazının Avrupa'ya sevkiyatı durduruldu
16:06 Husumetlisini sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu O anlar kamerada Husumetlisini sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu! O anlar kamerada
16:04 İspanyol devi Yunus Akgün için kolları sıvadı İspanyol devi Yunus Akgün için kolları sıvadı
15:43 Hizbullah, İsrail’i açık açık tehdit etti Saldırı için tarih verdiler Hizbullah, İsrail'i açık açık tehdit etti! Saldırı için tarih verdiler
15:41 Kamuda çifte maaş dönemi bitiyor Kamuda çifte maaş dönemi bitiyor
15:31 İran: Suriye’de İsrail ile savaşmak için yeni bir grup ortaya çıkacak İran: Suriye'de İsrail ile savaşmak için yeni bir grup ortaya çıkacak
15:30 İşte 2024’ün en çok konuşulan olayları İşte 2024'ün en çok konuşulan olayları
15:21 Mustafa Topaloğlu’ndan TFF 2. Lig ekibine 100 bin lira bağış: Mecbur kalırsam yukarıdan isterim Mustafa Topaloğlu'ndan TFF 2. Lig ekibine 100 bin lira bağış: Mecbur kalırsam yukarıdan isterim
15:18 Kabir kazısında bulunan kemiklerin gizemi çözülemiyor Kabir kazısında bulunan kemiklerin gizemi çözülemiyor
14:50 Öcalan’ı İmralı’da kim tokatladı Ümit Özdağ’dan büyük ses getirecek iddia Öcalan'ı İmralı'da kim tokatladı? Ümit Özdağ'dan büyük ses getirecek iddia
14:49 Yeni Zelanda, 2025’i muhteşem havai fişek gösterileriyle karşıladı Yeni Zelanda, 2025'i muhteşem havai fişek gösterileriyle karşıladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2025 11:39:13. #1.13#
SON DAKİKA: Edirne'de Trafik Kazası: 1 Yaralı, 11 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.