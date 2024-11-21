Edirne'de polis ekiplerince asayiş ve trafik denetimi yapıldı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yeniimaret Mahallesi'nde 9 ekip ve 24 personelin katılımıyla denetim gerçekleştirildi.
Ekipler uygulamada 107 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü yaptı, 47 araç kontrol etti.
Denetimde 16 araç ve sürücüsüne eksikleri nedeniyle idari para cezası uygulandı, 2 alkollü sürücüye idari işlem yapıldı, 2 araç trafikten men edildi.
İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un da denetim sırasında mahalle sakinleriyle görüştü, taleplerini dinledi.
Son Dakika › Güncel › Edirne'de Trafik ve Asayiş Denetimi Yapıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?